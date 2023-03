BBB haalt bijna kwart van de stemmen in Lingewaard en laat nummer twee VVD achter zich

Ook in Lingewaard is de BoerBurgerBeweging de grote winnaar van de Provinciale Staten Verkiezingen 2023. De partij haalt met 21,2 procent bijna een kwart van de stemmen binnen en streeft daarmee de VVD voorbij. Terwijl de liberalen met een stempercentage van 18 nauwelijks toegeven ten opzichte van 2019 (18,2 procent).

BBB lijkt in Lingewaard, waar de opkomst steeg van 56,5 procent vier jaar geleden naar 60 procent nu, vooral kiezers weg te snoepen bij Forum voor Democratie. Dat was in 2019 met 15,9 procent van de stemmen nog de tweede partij in de gemeente. Niet meer dan 2,4 procent van de kiezers koos dit keer voor FvD.

Een grote klap ook voor de SP, dat meer dan de helft van de stemmen verloor. In 2019 reikten de Socialisten nog tot 9,9 procent, nu moet de partij het doen met 4,6 procent. Het CDA krijgt eveneens flinke klappen (van 11,5 procent naar 7,7) en ook GroenLinks verliest (van 9,3 naar 7,6 procent).

De VVD werd vier jaar geleden de grootste in Lingewaard met 18,2 procent van de stemmen. De regeringspartij levert nu licht in, net als alle andere deelnemers aan het kabinet. D66 daalt van 8,6 naar 6,1 procent, de ChristenUnie had 1,7 procent en komt nu uit op 1,6. Het grootste verlies is dus voor het CDA.

Winst is er voor de PvdA (was 8,8 procent, nu 10,4), die samenwerkt met GroenLinks. Nieuwkomer JA21 bindt in Lingewaard 4,1 procent van de kiezers aan zich. Volt, dat ook voor het eerst meedeed aan Statenverkiezingen, komt uit op 3,3 procent.

