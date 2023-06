Bewolkte dag in Lingewaard

Oorlogscon­cert en een eigentijd­se pelgrims­tocht, hernieuwde aandacht voor Nijmeegse klassieke muziektra­di­tie

De Nijmeegse klassieke muziektraditie staat deze maand in de belangstelling. Op de valreep van het seizoen 2022-2023 krijgen fans van klassieke muziek nog twee highlights voorgeschoteld. Op 21 juni presenteert de Nijmeegse pianist Sebastiaan Oosthout zijn nieuwste cd in De Vereeniging. Vier dagen later speelt de Australische altviolist Simon Murphy in de Stevenskerk een ‘oorlogsconcert’ van een vroegere organist van die kerk.