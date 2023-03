Bewoners blij met ‘supergoed’ nieuw wooncomplex in Haalderen: ‘Dit is echt een pareltje voor ons dorp’

HAALDEREN - De tien fonkelnieuwe appartementen aan het Mariaplein in Haalderen lijken een schot in de roos. ,,Alles is supergoed. Het is geweldig hier te wonen. Dit is een pareltje voor ons dorp”, zegt Mieke Nieuwenhuis, die sinds kort met haar man geniet in de nieuwe huurwoning.