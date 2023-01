Bewoners willen beweegpark op groenstrook in Loovelden: ‘Zien bewegen doet bewegen, zo werkt het nu eenmaal’

Arnhem sleept eigenaar van miljoenen­vil­la voor de rechter: ‘subliem uitzicht’ kwam onrechtma­tig tot stand

ARNHEM - ‘Nu in de verkoop. Drie exclusieve appartementen met subliem uitzicht’. Van de wervende tekst op een groot advertentiebord voor de miljoenenappartementen in Villa Schoonheuvel op de Arnhemse stuwwal is niets overdreven. Maar dat uitzicht is onrechtmatig tot stand gekomen, vindt de gemeente Arnhem, die een rechtszaak begint.

10:55