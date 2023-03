Brandweer rukt binnen twaalf uur twee keer uit voor brand bij omstreden bouwval aan Laaksevoetpad in Huissen

Interview De optimisti­sche natuurfilm van Karsten de Vreugd; ‘Van verhalen over zure regen krijg ik geen hoop’

Karsten de Vreugd verbrak zijn banden met de pinkstergemeente in Arnhem waarin hij opgroeide om in Amsterdam een nieuw leven te beginnen. Nu maakt hij films, binnenkort komt Paved Paradise uit, een film over de toekomst van de landbouw en de natuur. ,,Optimisme is de enige keuze.”