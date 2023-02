Daarom hield deze katholieke school in Gendt het niet langer dan negen jaar vol

Vitesse is 20 dagen verwijderd van dakloos bestaan: rechter lijkt nog de enige die dat kan voorkomen

Het lijkt onvermijdelijk dat het lot van Vitesse in de handen ligt van de rechter. De Arnhemse club probeert vrijdag via een kort geding af te dwingen ook volgend voetbalseizoen in GelreDome te kunnen voetballen. Gesprekken met de eigenaar van het stadion in aanloop naar de rechtszaak hebben geen doorbraak opgeleverd.

12:40