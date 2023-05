De Bataven en RKHVV plaatsen zich voor nacompetitie, SC Bemmel grijpt ernaast

indebuurt.nl Moeder en dochter openen nieuwe vintagewin­kel in Arnhem: 'Dit pandje is zó leuk'

Martine (50) en Kim (23) van den Brink konden hun werk in de zorg niet meer volledig doen vanwege gezondheidsredenen, dus gooiden moeder en dochter het over een andere boeg. Ze begonnen een winkel met tweedehands kleding en accessoires in Arnhem.