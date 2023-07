De Bataven en SC Bemmel opnieuw tegen elkaar in de beker, ook GVA-HAVO, Angeren-Driel en Excelsior Zetten-SVHA in poulefase

Bekervoetbal Arnhem e.o. Bekervoet­bal: DUNO en VV Dieren in poule met RKHVV en SC Wester­voort, volop derby's in de regio

ARNHEM - Eersteklasser DUNO stuit in de poulefase van het districtsbekervoetbal op de Huissense eersteklasser RKHVV en de tweedeklassers VV Dieren en SC Westervoort. Bij de clubs uit de derde klasse en lager liggen er in de regio Arnhem diverse derby's in het verschiet.