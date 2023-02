De ketting van het Looveer is gerepareerd; pont tussen Huissen en Loo is weer in de vaart

Woning in Arnhem maanden op slot na ‘open vuur’ en drugs­vondst; ‘Gevaar voor de veiligheid’

Een woning in de Spoorwegstraat in Arnhem voor een periode van drie maanden verzegeld. Er mag in de periode niemand in of uit. Aanleiding is aanhoudende ‘ernstige overlast’ vanuit het pand, waar ook open vuur werd gestookt. In de kelder van de woning werd een wietkwekerij aangetroffen.

