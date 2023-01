De magische maretak zoekt het hogerop

natuur van nabijZuid-Limburg is het bolwerk van de maretak, maar de magische plant zoekt het in ons land ook hogerop. In ons hoogstamboomgaardje in Angeren inmiddels een derde generatie.

Af en toe melden lezers van de natuurpagina dat ze in hun regio maretak, ook bekend onder de naam vogellijm en mistletoe, hebben gezien. Vorige week nog kreeg ik deze mail binnen: ‘Al enkele jaren is in de Ooijpolder, bij de kruising van de Kruisstraat en de Waaldijk, in een populier een maretak te zien.



Ik kende die alleen uit Zuid-Limburg. Onlangs ontdekte ik een tweede exemplaar, langs de rondweg om Kranenburg. Het lijkt erop dat de maretak naar onze regio onderweg is. Weet u of er meer meldingen zijn?’

Bekend uit het verleden (2007) zijn de waarnemingen bij het Lexkesveer (Randwijk- Wageningen). Ik heb er op de deze pagina wel over verteld. De halfparasiet groeit daar buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied. Zuid-Limburg is bij ons het bolwerk van de maretak, maar het altijd groene heestertje groeit ook op een paar van onze hoogstamfruitbomen aan de Paddepoel in Angeren.



Van een spontane vestiging was geen sprake. In 2006 heb ik bessen van een maretakpruik, die uit een populier in de Morvan in Frankrijk was gewaaid, op hoogstamappelbomen in onze tuin gezaaid. Nou ja, gezaaid...

Normaal zorgen lijsters voor de zaadverspreiding. Na het eten van de bessen strijkt de vogel zijn snavel langs een tak om van het kleverige spul af te komen. De kans is dan groot dat het zaadje uit de bes aan de tak blijft kleven.



Ook de poep is dan stroperig en blijft op takken plakken; het niet verteerde zaad kan dan nog gemakkelijker kiemen. Ik was mij bewust dat ik mij toen schuldig maakte aan floravervalsing, want de maretak hoort in de Betuwe eigenlijk niet thuis, maar ik kon de verleiding niet weerstaan.

Vrouwelijke maretak met rechtsboven twee kiemplanten (06-01-2023).

Witte bessen

Een jaar later was ik aangenaam verrast, toen bleek dat praktisch alle zaden gekiemd waren. Op de takken van de appelbomen stonden minstens tien groene kiemplantjes van nog geen 2 centimeter groot. Een paar maanden later waren er nog maar twee over.



Misschien hebben vogels de kiemplanten los getrokken, maar ze kunnen ook verdroogd zijn. De twee planten die het gered hebben, gaven vertakking na vertakking en waren een jaar later al ruim 10 centimeter lang. In 2008 ontdekte ik nog vier pruikjes: één op een sterappel en drie op de notarisappel.



In 2012 hadden we voor het eerst een maretak met bessen. Alleen vrouwelijke planten dragen de witte bessen. Dat betekent dat minstens een van de andere exemplaren een man is geweest, die voor het noodzakelijke stuifmeel heeft gezorgd.

Pruikje van wel twee handen groot

De maretak is een halfparasiet. Halfparasieten zijn in tegenstelling tot de ‘hele’, de echte parasieten, in het bezit van bladgroen, een voorwaarde voor de eigen voedselproductie.



Daarom boren ze alleen de houtvaten aan, waaruit ze water en voedingszouten onttrekken. De gastboom ondervindt, als hij niet te zwaar besmet is, weinig hinder van deze mee-eter.



In 2020 ontdekte ik in het topje van een andere boom een pruikje van wel twee handen groot. Die moet door een lijster gezaaid zijn, waarschijnlijk een kramsvogel. De plant, een mannelijk exemplaar, bloeide. Dat betekent een zaailing, die toen zo’n zes jaar oud zal zijn geweest. Maretak heeft jaren nodig voordat het spontaan aan voortplanting gaat doen.

De bloeiwijze van de mannelijke plant (06-01-2023).

Maar dan... januari 2023: een explosieve toename van de halfparasiet in de eerder genoemde sterappel: veertien nieuwe kiemplanten. Op drie na allemaal van dezelfde leeftijd. Gezien het formaat moeten ze in 2020 en 2021 gekiemd zijn. Een derde generatie in onze boomgaard.



Opvallend dat ze op dunne takken staan en ook opvallend dat de kiemplekken op de takken zijn verdikt. In heb in 2006 op vuistdikke takken gezaaid. Op de plaats waar de halfparasiet in de gastboom is gedrongen, is geen verdikking te zien.

Daarom zoek ik een vakman

De maretak heeft een voorkeur voor gastbomen die op een kalkrijke ondergrond staan. Misschien vergroot de kalk voor de wortel van de kiemplant de doordringbaarheid van de boombast. Ook licht is voorwaarde voor een mooie pruikontwikkeling op de gastboom.



En daar ontbreekt het bij ons even aan. In het verleden snoeide een ervaren fruitteler bij ons in de buurt om het jaar de appelbomen. Uiterst voorzichtig ging hij te werk om de maretakken niet te beschadigen. De bejaarde snoeier doet het niet meer.



Daarom zoek ik een vakman, liefst een die vroeger met hoogstambomen vertrouwd was. Als hij voor licht in onze bomen zorgt, kunnen we nog jaren genieten van de magische maretakken in onze boomgaard.

Twee kiemplanten maretak op sterappel. Let op de verdikking van de tak op de kiemplek (06-01-2023).

Bes en bloemknoppen van de vrouwelijke maretak (05-04-2014).

De eerste twee kiemplanten in ons boomgaardje (29-01-2007).

