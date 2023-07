Dj Kinki Sminki maakt op 53ste zijn droom waar en opent café: ‘Mensen moeten denken: bij Hans is altijd wat te doen’

Uitspraak over A15 pas na de zomer: ‘Er moeten nog een paar lastige knopen worden doorgehakt’

De Raad van State doet op zijn vroegst in september uitspraak over het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar. In april dit jaar deed de hoogste bestuursrechter al een uitspraak op één cruciaal onderdeel van het plan, maar de echte uitspraak laat nog langer op zich wachten.