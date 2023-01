Documentaire over ontdekking en berging gecrashte Focke Wulf: ‘Benieuwd naar het menselijke verhaal’

Deuren vaker open op de ‘nieuwe’ Lingehoeve in Heteren: ‘Dieren zich meer op hun gemak voelen’

HETEREN - De Lingehoeve gaat vijf dagen in de week open, kan meer behandelingen uitvoeren en beschikt over een gloednieuwe ruimte. De dierenkliniek in Heteren heeft in het Hart van Heteren niet alleen een nieuw gebouw betrokken, maar breidt op alle fronten uit, zegt dierenarts Arianne Westeneng.

20 januari