Donar te sterk: basketballers Yoast United uitgeschakeld in strijd om Nederlandse titel

indebuurt.nl Dodenher­den­king in Arnhem: dit is het programma en hier zijn herdenkin­gen

In heel Nederland is op 4 mei 2023 de Nationale Dodenherdenking, zo ook in Arnhem. Op veel plekken zijn herdenkingen om alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog te blijven herinneren. In Arnhem worden onder andere kransen gelegd en toespraken gehouden. Hoe het programma eruit ziet en waar de herdenkingen in de stad zijn lees je hier.