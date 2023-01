Een nieuwe kijk op je oog: in Huissen kun je deze bijzondere foto laten maken

Klassieke auto’s restaure­ren als het op school allemaal niet meer lukt: ‘Die kinderen zijn echt niet dom’

RENKUM - Nee, bij de Sjemfabriek in Renkum maken ze dus géén marmelade. Het is een werkplaats waar jongeren die in het reguliere onderwijs buiten de boot zijn gevallen de kans krijgen zich te bekwamen in het restaureren van oude auto’s. ,,Ik wilde graag een plek waar jongeren gelukkig konden worden.”

11:42