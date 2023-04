‘Geen flexwoningen, maar permanente huizen in Haalderen’, bepleit Lingewaardse oppositie

Transport­sec­tor mordicus tegen afsluiting Stadswal/Karstraat voor trucks: ‘Huizen horen niet thuis op een provincia­le weg’

Het afsluiten van de Karstraat en Stadswal in Huissen voor vrachtverkeer is onbespreekbaar voor de transporteurs gevestigd op bedrijventerrein Het Pannenhuis tussen Huissen en Bemmel. Voor de logistieke sector is de enige afdoende oplossing voor de verkeersproblematiek in Huissen de aanleg van een rondweg, bijvoorbeeld om het dorp Angeren heen met aansluiting op de Rijndijk.