Gelukt! De auto is gerepareerd. Pech: de auto vliegt tijdens de proefrit in brand

Spectacu­lai­re ridderslag bij kasteel Doornen­burg: ‘We doen er van alles aan dat het plaatje van vroeger klopt’

Wapengekletter bij het kasteel. Dat betekent in Doornenburg dat de middeleeuwen tot leven komen. Mannen en vrouwen lopen in historische kostuums rond op het terrein waar werkelijk van alles te beleven is.