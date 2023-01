Gendtenaar (39) stuurde porno naar 11-jarig meisje en wilde met haar afspreken

Dankzij personeels­te­kort kom je met drie keer verslapen in je proeftijd weg: ‘Blijf maar weg, zei je vroeger na twee keer’

ELST - In de overzichten met vacatures is de technische sector oververtegenwoordigd. Dat merken ze ook bij autobedrijf Bochane in Elst. ,,Het is echt heel moeilijk om vacatures gevuld te krijgen. Je moet mensen met een vergrootglas zoeken en dan hopen dat ze willen”, weet vestigingsmanager Raimond Looman.

8 januari