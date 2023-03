Gendtse harmonie zoekt Maestro: ‘Elke dag luister ik tien keer naar de nummers die ik ga dirigeren’

Nog niet eerder heeft hij een dirigeerstok in zijn gehad, toch is aftredend prins carnaval Goewan d’n Leste een van de vier bekende Gendtenaren die in juni tijdens het voorjaarsconcert Harmonie St. Caecilia gaat leiden. ,,Het is pittiger dan ik dacht.”