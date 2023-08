MET VIDEO Veel belangstel­ling voor histori­sche wandelin­gen door Huissen: ‘Door mijn klikspaan blijven mensen bij me uit de buurt’

Een melaatse man in Huissen. Dat is geen alledaags gezicht meer in het historische centrum van het Betuwse dorp. Maar in de middeleeuwen wel. Net als poortwachters en marskramers. Een wandeltocht terug in de tijd, vol verrassingen.