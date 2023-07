Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lingewaard vandaag

Chauffeur die dodelijk ongeval in Huissen veroorzaak­te reed ‘onvoor­zich­tig en onoplet­tend’

De 64-jarige vrachtwagenchauffeur die in augustus vorig jaar betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval in Huissen is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De rechtbank in Arnhem verwijt hem aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.