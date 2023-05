Gospel in een galmende kerk: praise the lord!

Met video ‘Wanneer zie je nou zoiets?’ Oude Duitse onderzeeër trekt veel bekijks

,,Wanneer heb je nou de kans zo’n boot van zo dichtbij te zien?” Daarom is Romy Fernandez met camera naar de Waalkade in Nijmegen gekomen. En ze is niet de enige. Daar is donderdagmiddag een ponton met een oude Duitse onderzeeër aangemeerd.