Herinneringsspektakel The Island dit jaar in Doornenburg: ‘Nog altijd te weinig bekend over het leed van de Betuwe’

Museum Arnhem trekt meer dan 150.000 bezoekers in eerste jaar na heropening: ‘Heeft altijd grote aantrek­kings­kracht’

Museum Arnhem heeft in het eerste jaar sinds de heropening meer dan 150.000 mensen weten te trekken. Dat aantal ligt dik twee keer hoger dan het gemiddelde van 60.000 bezoekers per jaar dat voor de tijdelijke sluiting over de vloer kwam. ,,Hier mogen we best trots op zijn”, zegt een woordvoerder.