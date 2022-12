Huissens carnaval op afgesloten evenemententerrein in het centrum, mét entree op maandag

HUISSEN - Het centrum van Huissen wordt tijdens het carnaval in februari twee dagen lang één groot aaneengesloten en afgesloten feestgebied. Daarbinnen wordt op Rosenmontag entree geheven. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend.

,,Wij hebben als ondernemers samen met carnavalsvereniging de Kraonige Zwaone de handen ineengeslagen. Mede op verzoek van de gemeente Lingewaard. Er wordt nu één vergunning verstrekt aan het bestuur van de stichting die wij hiervoor speciaal in het leven hebben geroepen”, zegt Herman van Gellecum van zalencentrum De Buitenpoort en de Broodbar namens de kroegen De Kater, Het Moment en De Gouden Engel.

Het idee is dat de Vierakkerstraat met de Markt en de Helmichstraat het festivalterrein wordt. Tegen muziek- en cultuurpodium Odeon op de Markt komt aan de achterzijde een tent van circa 10 bij 10 meter te staan. Op hetzelfde plein wordt voor Café NR5 een ‘schirmbar’, een rond feestpaviljoen met een parapludak, geplaatst. En bij de kroegen in het feestgebied worden tenten neergezet en wordt er op andere plaatsen voor afdakken gezorgd.

Hekken

Het gehele gebied krijgt de uitstraling van een festivalterrein en wordt vanaf de Markt tot en met halverwege de Helmichstraat afgesloten door middel van hekken. Er komen toegangen tot het feestgebied vanaf zijstraten. Volgens Remon Evers van carnavalsvereniging de Kraonige Zwaone wordt er in elk geval op Rosenmontag 20 februari entree geheven. De hoogte van het bedrag is nog niet bekend.

Frühshoppen

Onder de vlag van de nieuwe Stichting Hussiae Stuleorum (dwaze Huissenaren) worden de carnavalsactiviteiten georganiseerd. ,,Zo kunnen wij nog beter carnaval in Huissen vieren. Want we hebben een naam hoog te houden”, zegt Van Gellecum. ,,De gemeente heeft hierop aangedrongen om beter grip op het feest te krijgen, met name op zondag 19 februari na de optocht en maandag 20 februari tijdens de kroegentocht, het frühshoppen", zegt Evers namens de Kraonige Zwaone.

De horecagelegenheden in de Vierakkerstraat en Helmichstraat vroegen de afgelopen jaren telkens een eigen vergunning aan. ,,Zij waren verantwoordelijk voor de openbare orde rond hun eigen kroeg, maar buiten hun cirkel moest de politie eventueel optreden. Aan die lappendeken is nu een einde gemaakt. Het wordt één groot festivalterrein waarbinnen wij als carnavalsvereniging voor de aankleding zorgen”, zegt Evers.

Utvliegers

En op zondag- en maandagmiddag verzorgen de Utvliegers, een soort jongerenafdeling van de Kraonige Zwaone een programma in de feesttent op de Markt met muziek en dans passend in de stijl van carnaval. ,,De Utvliegers buigen zich nog over het programma dat ze hier gaan aanbieden, mogelijk iets in de stijl van karaoke”, zegt Evers.

De Kraonige Zwaone gaan maandag 20 februari van 12.00 tot 19.00 uur van kroeg naar kroeg, samen met andere carnavalsverenigingen die op bezoek komen. ,,Wij gaan ervan uit dat deze dag de winkels die hier zijn gevestigd in verband met het carnaval zijn gesloten. Is dat niet het geval gaan we met ondernemers in overleg om tot een oplossing te komen”, zegt Evers.

Polsbandjes

De nieuwe stichting zorgt voor de veiligheid van de feestgangers. Er zullen EHBO’ers aanwezig zijn en jongeren onder de 18 jaar krijgen een polsbandje dat aangeeft dat zij geen alcohol mogen drinken. 18-plussers krijgen een bandje dat hen recht geeft op het drinken van alcoholische versnaperingen.

