In de Betuwe leven 300 kinderen in stille armoede, maar niemand weet wie het zijn: ‘Heel frustrerend’

met video | update Brand in leegstaand apparte­ment in Elst door foutje met kookpaneel, brandweer is er snel bij

Op de Grote Molenstraat in Elst is dinsdagmiddag brand uitgebroken in een leegstaand appartement van een woongroep voor ouderen van Stichting Rk Bejaardencentrum Wervershove. De oorzaak is waarschijnlijk een fout met het kookpaneel.

7 februari