In Lingewaard woont één op de acht jongvolwassenen (nog) met ouders

Sharon is pas 34 en volgens Quote nu al de succesvol­ste én rijkste jonge zakenvrouw: ‘Vrije tijd? Ik hecht er weinig waarde aan’

De eretitels vliegen Sharon Hilgers (34) om de oren. Als eigenaresse van het sieradenimperium My Jewellery is ze in mei benoemd tot de succesvolste én rijkste vrouw op de Quote Top van ‘jonge selfmade miljonairs’. Nog geen maand later wint ze in Monaco de internationale verkiezing EY Entrepreneur of the Year. ,,Er zijn momenten dat ik niet aan My Jewellery denk. Maar dat komt niet vaak voor.”