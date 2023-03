Jordi Lammertink en Joris Boehlé zetten Shalisa Leming onder druk

Uitslagen per dorp: BBB blaast VVD omver in bijna alle Betuwse stemloka­len, progres­sief geluid blijft ver achter

In alle Betuwse dorpen komt de BoerBurgerBeweging (BBB) als grootste partij uit de bus. En waar progressieve partijen als Partij voor de Dieren en Volt in Arnhem en Nijmegen fors aan de weg timmeren, krijgen ze in de kleinere kernen geen voet tussen de deur.