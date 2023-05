Joris Boehlé bij ingaan slotronde op pole-position op Betuwse topscorerslijst

Arnhemmer (22) moet vijftien maanden de cel in voor wapenbezit, maar is spoorloos verdwenen

Een 22-jarige man uit Arnhem heeft van de rechtbank een celstraf van vijftien maanden opgelegd gekregen wegens wapenbezit. De vraag is echter wanneer de straf wordt uitgezeten, want de man is spoorloos en vermoedelijk gevlucht naar het buitenland.