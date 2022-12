Kerstmaaltijd voor mensen met kleine portemonnee: ‘Heerlijk genieten met andere gezinnen’

HUISSEN - In plaats van thuis in pyjama een eenvoudige maaltijd te nuttigen, geniet Melany Krise uit Angeren op Eerste Kerstdag in Café NR5 in Huissen met volle teugen van een uitgebreid kerstbuffet. Met haar gezin en haar buren is zij uitgenodigd voor een gezellige kerstdis aangeboden door de Huissense stichting Pay it Forward van chefkok en manager Gery Nuy van NR5.