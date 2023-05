Kevelaer, gezegend excuus voor Betuwnaren om zich te goed te doen aan Kaffee mit Kuchen

Tandje erbij in de Hetersche Waarden; extra zandzuiger om aan grote vraag te kunnen voldoen

De Dekker Groep heeft een extra zandzuiger ingezet in de Hetersche Waarden. Dat was nodig om voor 23 september het beschikbare zand in de recreatieplas bij Heteren te kunnen winnen. ,,Er is momenteel een grote vraag naar zand”, zegt projectleider Aart-Jan Schouten.