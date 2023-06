Kind raakt gewond bij botsing in Huissen

update Nijmeegse amateur­club laaiend op gemeente wegens uitstel kunstgras­veld: ‘Ze willen ons kapot maken’

Voetbalvereniging Krayenhoff is woedend op de gemeente Nijmegen. Deze zomer zou de volksclub eindelijk een kunstgrasveld krijgen. Op het laatste moment is dat met een jaar uitgesteld. ,,We worden besodemieterd. Het is diep en diep triest”, zeg voorzitter Ger van Maassen.