Leergeld krijgt kinderboeken uit Bemmel

Esther de Jong blijft vertellen over haar Joodse familie: ‘Ze verloren hun eigendom, werden vervolgd en vermoord. Dat mag niet vergeten worden’

Esther de Jong (33) is vrijwel altijd bij de 4 mei-herdenking op de Kitty de Wijzeplaats in Nijmegen. Ze spreekt dan de namen uit van Joodse slachtoffers, waaronder haar familieleden. ,,Het is belangrijk dat ook de jongere generatie deze verhalen kent. Ze mogen niet vergeten worden.”