Lekker een dagje festivallen bij Kasteel Doornenburg, met Hannah Mae als publiekstrekker

Met VideoHet stikt deze dagen van de knusse festivalletjes in onze contreien. Denk aan Pigpop in Beltrum, Amfipop in Voorst, of Sweet Freedom in Oosterbeek, alle op 13 mei. Een nieuwkomer in dit genre is Music by Knight Festival in Doornenburg. Martijn Claassen (52) trok het mede van de grond. Een vraaggesprek.