Lingewaard en Overbetuwe groeien snel: hoe kan dat?

Zorgen over veiligheid scholieren in Elst: partijen komen met eigen verkeers­avond

ELST - Ouders, aanwonenden en vertegenwoordigers van de basisscholen De Elstar en de Wegwijzer én verkeersdeskundigen buigen zich binnenkort over de verkeerssituatie tussen de Basilica en de Mozartstraat in Elst. Daar bestaan zorgen over.

31 december