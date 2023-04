Lonneke scant twee flessen wijn niet en krijgt een winkelverbod van twee jaar: ‘Dat ik een dief zou zijn, vind ik zo erg’

Grensge­schil tussen Overbetuwe en Arnhem zwelt aan: ‘Er is enorme woningnood in Arnhem’

Arnhem bouwt in de wijk Schuytgraaf over afgesproken grenzen heen en moet worden teruggefloten, desnoods via de rechter. Dat vindt de hele gemeenteraad van buurgemeente Overbetuwe. In de Arnhemse politiek zijn de reacties verdeeld.