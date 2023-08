Louis Du Pré, centrummanager Lingewaard: ‘Wij moeten ons wapenen tegen de leegstand die eraan komt’

Fietsen weren met schilde­ring en straatthea­ter: ‘Je zet hem toch niet midden in een tuin?’

Het is best een fijn pleintje: terrassen, hoge bomen, het waterwerk met de wisselend spuitende fonteintjes als kinderspeelplek op warme dagen. Maar het Koningsplein wordt vaak gebruikt als fietsenstalling. En dan is de charme er snel vanaf.