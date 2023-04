Minder woningen gebouwd in de gemeente Lingewaard

Met Video Motorbond na overlijden 23-jarige motorrij­der uit Huissen: ‘Oorzaak te vaak niet meer te achterha­len’

Dat een 23-jarige motorrijder uit Huissen afgelopen zaterdag op de Rijndijk ter hoogte van Doornenburg bij een eenzijdig ongeval om het leven kwam, is geen losstaand incident. Bij liefst 40 procent van de motorongelukken is geen andere partij betrokken. En dat is erg zorgelijk, zegt Arjan Everink van de Koninklijk Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).