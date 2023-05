Nieuw sportevenement voor jeugd uit Lingewaard: ‘Het plezier in bewegen staat deze dag voorop’

Midden in de nacht belt Jacky de dierenambu­lan­ce nadat kat Rebel is weggelopen, iets later is ze dood

Een nachtelijk gesprek over haar ontsnapte kat Rebel is het laatste telefoontje dat Jacky (46) in haar leven heeft gevoerd. Slechts anderhalf uur later komt ze om bij de brand in haar woning aan de De Wiltstraat in de Arnhemse wijk Sint Marten.