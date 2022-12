Oliebollenbakster Tamara zit thuis na enorme portie pech: ‘Volgend jaar kan alleen maar beter worden’

overzicht Heet hangijzer blijkt vooral hete aardappel: zó staat met de hot items van 2022, pardon, 2023 in regio Arnhem

In 2022 stevenden zes hot items in Arnhem en Veluwezoom af op een ontknoping, verwachtte de redactie van deze krant: de wietproef, verkeer op de Posbank, woningbouw in Meinerswijk, de bouw van een stadstheater, nieuwe gemeenteraden en de overlast van Parenco. Tijd om de balans op te maken. Hoe hete hangijzers vooral hete aardappels blijken.

7:01