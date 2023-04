Paasvuur Gendt gaat niet door

Spookvilla is in trek op Funda, maar staat al jaren leeg: ‘In feite moet je er een nieuw huis bouwen’

Het is een hoofdpijndossier van jewelste: al meer dan tien jaar staat Villa Vossenhof in het centrum van Bemmel leeg. Om de monumentale woonboerderij op te knappen is zeker een half miljoen euro nodig, en dat geld is er niet. Verder verval ligt op de loer.