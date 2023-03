Raadsel in Betuwe: waarom hebben zoveel mensen scheuren in hun huizen?

Eerst kwam Tim Hofman langs bij kozijnbou­wer Paul P., toen de curator en de politie, de beerput wordt steeds groter

De 35-jarige kozijnbouwer Paul P. uit Bemmel, die vorig jaar uitgebreid aan bod kwam in het populaire YouTube-programma #BOOS van Tim Hofman, zit al ruim twee maanden in voorarrest op verdenking van oplichting. Ook is in een bedrijfspand van P. in Aalten een hennepkwekerij aangetroffen.