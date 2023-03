Riza hoeft ‘oude boerenstal’ voorlopig niet uit: ‘Bewoner moet kans krijgen zijn recht aan te vechten’

UPDATEWoont Riza Sele uit Gendt in een legale woning óf in een oude boerenstal die alleen voor agrarische doeleinden is bestemd? Het is een vraag waar de rechter in Arnhem binnenkort antwoord op mag geven. Een dwangsom die Sele boven het hoofd hing, is daarmee voorlopig afgewend.