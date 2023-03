Riza hoeft ‘oude boerenstal’ voorlopig niet uit: ‘Bewoner moet ruimte krijgen zijn recht te halen’

UPDATEWoont Riza Sele uit Gendt in een legale woning óf in een oude boerenstal die alleen voor agrarische doeleinden is bestemd? Het is een vraag waar de rechter in Arnhem binnenkort antwoord op mag geven. Een dwangsom die Sele boven het hoofd hing, is voorlopig afgewend.

Wat betreft de gemeente Lingewaard moet Sele met zijn gezin vertrekken. Op het pand waar hij woont, rust immers alleen een agrarische bestemming. En een wijziging van het bestemmingsplan is volgens Lingewaard in principe niet mogelijk: het gebouw ligt midden in een landbouwgebied waar mensen niet zomaar kunnen wonen.

Deze week, op woensdag, zou de vertrektermijn aflopen. Iedere dag dat Sele langer in de woning blijft, zou hij een dwangsom van 250 euro per dag moeten betalen. Nu Sele de rechter heeft ingeschakeld, is de termijn van die dwangmaatregel voorlopig opgeschort.

Grote belangen

Volgens wethouder Maarten van den Bos zijn de belangen in dit soort gevallen ‘groot’: ,,Daarom wachten we nu eerst de uitspraak van de rechtbank af, voordat we verdere stappen ondernemen. De bewoner moet de ruimte krijgen om zijn recht te halen.”

Inhoudelijk wil hij niet meer kwijt over de kwestie. ,,Ons besluit is bekend. Tot die tijd zeggen we er niets meer over. Het is nu aan de rechter om daar over te oordelen.”