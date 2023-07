RKHVV begint in de beker meteen met kraker tegen DUNO, Excelsior Zetten op bezoek bij Dodewaard

Bekerprogramma BetuweRKHVV begint in het districtsbekertoernooi op zaterdag 2 september meteen met de kraker in Doorwerth tegen DUNO. Beide eersteklassers zijn favoriet in poule 18. In poule 17 opent De Bataven op zondag 3 september thuis tegen DCS, Sportclub Bemmel gaat in Didam op bezoek bij DVC'26.