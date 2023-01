St. Sebastianus maakt indruk met muzikaal filmfestival: ‘Fenomenaal wat ze voor elkaar krijgen’

Het optreden van de muzikanten van schutterij St. Sebastianus is een vervolg op het Bevrijdingsfestival van drie jaar geleden. Muziek werd toen gekoppeld aan ingrijpende fragmenten uit de Tweede Wereldoorlog. Het festival was een succes. Een vervolg zat er vanwege de coronarestricties niet eerder in.

Nu worden in de twee keer uitverkochte zaal Providentia filmscènes getoond. Van uiteenlopende aard. Van Once Upon a Time in the West tot Saterday Night Fever, Abba en Science Fiction. Met muziek die tal van emoties oproept. Koude rillingen bij een werk van Ennio Morricone en enthousiasme bij een optreden van de drumsectie.