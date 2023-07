Stadskerk Huissen krijgt voorkeur voor culturele accommodatie

Overbetuwe blijft zich verzetten tegen opmars verstede­lij­king: ‘Ze hadden in Arnhem moeten weten dat dit gevoelig ligt’

Buurgemeente Overbetuwe blijft zich verzetten tegen de opmars van de verstedelijking vanuit Arnhem. De komst van 198 in plaats van 236 nieuwe woningen in de wijk Schuytgraaf op de grens van beide gemeenten is nog altijd in strijd met afspraken uit het verleden, zo stelt die gemeente.