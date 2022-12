Te weinig poetshulp voor inwoners leidt tot nieuwe regels in Lingewaard, die wél kloppen

Elrie Bak­ker-Der­ks, oud-bestuurs­lid van Achilles’29, lijsttrek­ker JA21 in Gelderland

ARNHEM - Elrie Bakker-Derks moet JA21 in Gelderland naar veel zetels in de Provinciale Staten gaan leiden. De Groesbeekse ondernemer is een van de laatste lijsttrekkers die bekend is gemaakt.

20 december