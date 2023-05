Temperatuur stijgt in Lingewaard

Dieman maakt zich sterk voor de integratie van Koerden in onze samenle­ving: ‘Hier voel ik me thuis’

Dieman Ahmadi voelt zich thuis in Huissen. Ze maakt zich al jaren sterk voor de integratie van Koerden in de Nederlandse samenleving. Met koffie, thee en kleine hapjes wil ze op eerste pinksterdag met de Koerdische gemeenschap in Huissen laten zien dat zij hecht aan goede contacten met Nederlanders. ,,We kunnen veel van elkaar leren.”