Tevergeefs politiek verzet tegen geitenhouderij Gendt: provincie gaat niet voor vergunning liggen

Het draait om een geitenboerderij in het buitengebied van Gendt, waar 2200 dieren worden gehouden. Daarvan staan er 1500 in een stal waarvan de rechter afgelopen december de milieuvergunning van tafel veegde. Tot vreugde van enkele actievoerders die klagen over stank, ratten, gezondheidsstress, longontstekingen en vrees voor Q-koorts.

Provincie heeft geitenstop

De rechter oordeelde dat de milieuvergunning formeel in strijd was met de provinciale regels. Daarin staat dat het verboden is een nieuwe geitenhouderij op te richten of bestaande geitenhouderijen uit te breiden. Bijna alle provincies kennen inmiddels zo’n verbod: in de omgeving van geitenhouderijen komen meer longklachten bij mensen voor. Hoe het verband zit, is na jaren onderzoek nog niet precies duidelijk.

Tegen de uitspraak van de rechter ging geitenhouder Leeke Bouwens in hoger beroep. De gemeente Lingewaard wil de geitenboer helpen door de vergunning aan te passen zodat de 1500 geiten wél legaal in de bewuste stal mogen staan. Hier zit wel de voorwaarde aan vast dat er onder meer betere ventilatie komt om overlast voor de omgeving te beperken.

De provincie kon hieraan meewerken door te verklaren dat ze geen bedenkingen heeft. En die bedenkingen zijn er ook niet bij een ruime meerderheid van de Statenleden. Ook volgens de oude vergunning mogen er immers 2200 geiten in de stal staan, betoogden onder meer de PvdA en de PVV. Er is in hun ogen formeel geen sprake van een uitbreiding. Veel meer partijen delen die mening. Ze gingen niet mee in de wens van de SP en de Partij voor de Dieren om de veehouder actief tegen te werken.

Nieuwe discussie over verbod op nieuwe geitenstallen

Daarin speelt mee dat er steeds meer verzet is tegen het verbod op nieuwe geitenstallen. Veel politici willen daar graag nog eens over doorspreken.