Triathlon-atleet Mitch Wismans sporter van het jaar in Lingewaard

HUISSEN/DOORNENBURG - Mitch Wismans (18) uit Doornenburg is zondag gekozen tot sportman van het jaar in Lingewaard. Hij kreeg de Gouden Sportster 2022 opgespeld bij de nieuwjaarsreceptie van Jonge Kracht.

Wismans is een aanstormend talent in de wereld van de triatlon en maakte in 2022 veel indruk. Hij werd als 18-jarige derde op het NK, nam deel aan de Ironman in Dubai en kwalificeerde zich daar met een topprestatie voor het WK in Utah in de Verenigde Staten.

,,Als ik loop vraag ik me voortdurend af wat ik eigenlijk aan het doen ben. Maar als je dan over de finish komt is de ontlading echt geweldig", zei Wismans in een interview dat kort voor de stemming in Huissen aan alle drie de genomineerden werd afgenomen. Hij kreeg uiteindelijk de meeste stemmen tijdens de verkiezing die tijdens de nieuwjaarsreceptie van Jonge Kracht in Huissen werd gehouden.

Drie kandidaten

Wismans liet daarbij de andere genomineerden achter zich, het handbalteam van HV Huissen heren 1 dat in 2022 kampioen werd in de hoofdklasse en naar de landelijke tweede divisie promoveerde. Daarmee speelt de ploeg nu op het hoogste niveau sinds haar bestaan.

De derde kandidaat was Fleur Kruysmulder (15) van Damvereniging VBI. Zij werd in 2022 Nederlands Kampioen bij de junioren en won in Neveshir Turkije zelfs de Europese titel sneldammen voor junioren. Na de stemronde, waarbij vertegenwoordigers van de gemeente, Omroep Lingewaard, sponsoren en ook het publiek mocht stemmen bleek dat niet genoeg voor de overwinning, die naar Wismans ging.

Veel concurrentie

De concurrentie was groot, 2022 was een goed sportjaar voor Lingewaard. Zo werden de meisjes van basisschool Het Sterrenbos uit Huissen Nederlands Kampioen schoolvoetbal door in de verschillende voorrondes en de finale in Zeist al hun wedstrijden te winnen. Dat bleek niet genoeg om de finale van de jaarlijkse Lingewaardse sportverkiezing te halen.

