Veel belangstelling voor historische wandelingen door Huissen: ‘Door mijn klikspaan blijven mensen bij me uit de buurt’

Column Binnendijks Wie zijn toch die coureurs op het Circuit van Doornen­burg? Vreemdelin­gen rijden er amper

Het was deze week weer ouderwets raak op de Krakkedel in Doornenburg. Eén keer reed een auto van de wal in de sloot. Ik hoop van harte dat het met de berijdster beter is afgelopen dan met haar auto.